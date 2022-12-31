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Dünyaca Ünlü Yıldız Arkadaş Arıyor

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Dünyaca Ünlü Yıldız Arkadaş Arıyor

Rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan Megan Fox, sosyal medya hesabından arkadaş aradığını yazınca olanlar oldu. Amerikalı sanatçının telefonu kitlendi. İşte haberin detayları...

Dünyaca ünlü oyuncu ve model Megan Fox, Instagram'dan arkadaş aradığını duyurdu.

Rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan dünyaca ünlü isim, aracın içinde mayoyla selfie yaptığı kareyi yayınladı. Fox, "Şu anda bir kız arkadaş arıyorum. Lütfen başvuruları DM'den gönderin" yazdı.

Yıldız isme daha yarım saat olmadan sadece yoruma 8 bine yakın mesaj geldi.

Fox'un bu mesajından sonra telefonu kitlendi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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