Dünyaca ünlü şarkıcıdan korkutan kaza! Dengesini kaybedip yere düştü

Güncelleme:
Shakira, El Salvador konserinde sahnede dengesini kaybederek düştü; hafif bir sakatlık geçirse de hızla toparlanarak performansını sürdürdü ve hayranlarını Instagram'dan esprili bir paylaşımla rahatlattı.

  • Shakira, El Salvador'un başkenti San Salvador'daki konserinde sahnede düşerek dirsek üzerine yere kapaklandı ve mikrofon standını devirdi.
  • Shakira, sosyal medyada paylaştığı videoda 'Endişelenmeyin, lastikten yapılmış gibiyim hahah' ifadesini kullandı.
  • Shakira'nın El Salvador'daki konseri, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' dünya turunun San Salvador'daki ilk gösterimi olarak düzenlendi.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" adlı dünya turu kapsamında El Salvador'un başkenti San Salvador'daki konserinde sahnede talihsiz bir düşüş yaşadı. Konserin hafta sonu gerçekleştirilen bölümünde sahnede şarkı söylerken bileğine aniden ters basan 49 yaşındaki sanatçı, dengesini kaybederek dirsek üzerine düşerek yere kapaklandı ve mikrofon standını da devirdi.

BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay Shakira'nın hit şarkısı "Si Te Vas" performansı sırasında gerçekleşti. Görgü tanıkları, sanatçının dengesini kaybettiğini ve sahnenin kenarından düşerken izleyiciler arasında şaşkınlık yarattığını aktardı. Ancak Shakira kısa süreli şokun ardından hızla toparlandı ve profesyonelliğini koruyarak performansını sürdü. Grubu ve gitaristi sahnedeki anı alkışla destekledi.

KAZA SONRASI ESPRİLİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Kazanın ardından Shakira sosyal medya hesabından bir video paylaşarak hayranlarına seslendi ve olayı esprili bir dille değerlendirdi. İspanyolca olarak paylaştığı gönderide, "Endişelenmeyin, lastikten yapılmış gibiyim hahah" ifadelerini kullandı.

KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Shakira'nın El Salvador'daki konseri, dünya turunun San Salvador'daki ilk gösterimi olarak düzenlendi ve bölgedeki hayranlar tarafından büyük ilgi gördü. Tur, Şarkıcı'nın 2024 tarihli Las Mujeres Ya No Lloran albümünü tanıtıyor ve Latin müziğinin en büyük turnelerinden biri olarak kabul ediliyor.

500

