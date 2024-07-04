Üye Girişi
Haberler

Dünya Güzellerim Tatilde sunucuları kim?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Peki, Dünya Güzellerim Tatilde sunucuları kim?

Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim'in bu yaz rotası Çeşme! Peki, Dünya Güzellerim Tatilde sunucuları kim?

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE SUNUCULARI KİM?

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dünya Güzellerim Tatilde sunucuları kim?

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seyahatlerde yaşadıkları maceralar ile ekrana damga vuran, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Türk sinemasının yıldızı Banu Alkan, sahnelerin sevilen ismi Safiye Soyman ve ünlü sunucu Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim'in bu yaz rotası Çeşme!

'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Magazin

Safiye Soyman Bülent Ersoy Seray Sever Banu Alkan Show Tv Tatil Dünya Televizyon Magazin Yaşam Haberler

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

Bakmadan Geçme

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Temmuz Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Uçuk neden çıkar? Uçuk çıkması ne anlama gelir? Uçuk ne zaman geçer?
Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title