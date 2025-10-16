Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında müzisyen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, dün sabah doğum yaparak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bugün yaptığı paylaşımda kızına "Sora" adını verdiğini açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı, "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldıkBu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz."

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Helvacıoğlu'nun doğumunu hastanede gerçekleştirdiği, hem kendisinin hem de bebeği Sora'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Oyuncunun hastanede rutin kontrollerinin sürdüğü belirtildi.