Düğüne ünlü akını! İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan iki spiker dünyaevine girdi

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy sürpriz bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

NİKAH ŞAHİTLİKLERİNİ KENAN TEKDAĞ YAPTI

Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.

İşte çiftin nikah töreninden kareler: