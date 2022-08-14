Haber : Düğüne ünlü akını! İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan iki spiker dünyaevine girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğüne ünlü akını! İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan iki spiker dünyaevine girdi

Sessizce ilişki yaşayan Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğününü adeta ünlü akınına uğradı.

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy sürpriz bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Düğüne ünlü akını! Sessizce ilişki yaşayan iki ünlü spiker dünyaevine girdi

NİKAH ŞAHİTLİKLERİNİ KENAN TEKDAĞ YAPTI

Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.

İşte çiftin nikah töreninden kareler:

Düğüne ünlü akını! Sessizce ilişki yaşayan iki ünlü spiker dünyaevine girdi

Düğüne ünlü akını! Sessizce ilişki yaşayan iki ünlü spiker dünyaevine girdi

Haberler.com - Magazin

Sait Halim Paşa Yalısı Mehmet Akif Ersoy Pınar Erbaş Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title