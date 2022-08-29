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Düğüne katılan Murat Dalkılıç ve Murat Boz, düetleriyle konukları coşturdu

Magazin Haberleri

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünlerine katılan Murat Boz ve Murat Dalkılıç, yaptıkları düetle davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Yılın düğünü olarak adlandırılan düğün, dün gerçekleşti. Düğüne adeta ünlü akını oldu. Murat Boz ve Murat Dalkılıç da arkadaşlarını yalnız bırakmayan isimler arasındaydı.

DÜET YAPTILAR

Dalkılıç ve Boz, Salla Salla şarkısına düet yaparak, düğüne katılan konuklara unutamayacakları anlar yaşattı. Gelin Demet Özdemir de arkadaşlarına oynayarak destek verdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Murat Dalkılıç Demet Özdemir Oğuzhan Koç Murat Boz Magazin Haberler

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