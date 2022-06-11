Dudak Dudağa Bu Kareyi Paylaştılar - Haberler

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Dudak Dudağa Bu Kareyi Paylaştılar

Snob Magazin - Magazin
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Dudak Dudağa Bu Kareyi Paylaştılar

Britney Spears ve Sam Asghari'nin düğününe Madonna damga vurdu. Madonna ve Britney Spears, 2003 MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki unutulmaz öpüşmelerini yeniden canlandırdı.

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

DÜĞÜNÜ BASTI

Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile evlendiği sırada, şarkıcının sadece 55 saat evli kaldığı eski eşi Jason Alexander, düğünü bastı. Alexander, "O benim tek eşim, düğünü durdurmaya geldim!" dedi. Polis, Alexander'ı gözaltına aldı.

20 YIL SONRA TEKRAR ÖPÜŞTÜLER

MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki ikonik öpüşmelerinden neredeyse yirmi yıl sonra Madonna ve Britney Spears her zamankinden daha yakınlar! 2003 etkinliğinde Christina Aguilera ile birlikte bir performans sırasında dudaklarını kilitleyen çift, Perşembe günü Spears'ın Sam Asghari ile düğününde tekrar öpüştü.

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