Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dora - Ahmet Altınbaşak... EKRANLARIN YENİ ÇİFTİ!

Magazin Haberleri

Dora - Ahmet Altınbaşak... EKRANLARIN YENİ ÇİFTİ!

Yılın en sempatik çifti yapmış oldukları eğlenceli şarkılarına çektikleri kliplerle dikkatleri üzerilerine çeken Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti şimdi de ATV ekranlarına renk katacaklar.

Ünlü ve eğlenceli çift hafta içi her gün 14: 00 'da yayınlanan Mutfak Bahane adlı yemek yarışmasına yarışmacı olarak katılıyor.

dora-ahmetaltinbasak-atv1.jpg

Mutfakta Hünerlerini gösterecek olan Dora Altınbaşağın yaptığı yemeklere eşi Ahmet Altınbaşak da puan verecek.

Bakalım Dora ve Ahmet final gününde rakiplerini eleyip 10 bileziğin sahibi olabilecekler mi?

Artık Mutfak Bahane Dora ve Ahmet'le Eğlence şahane olacak,ayrıca Dora ve Ahmet ALTINBAŞAK çiftinin yeni şarkılarının klibi tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title