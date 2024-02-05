Doğu Demirkol, kendi dizisinde öpüşme sahnesi yazmamayı tercih ediyor

Maximum Uniq Box sahnesinde gerçekleşen Uyduruk Sonlar programında Yasemin Şefik'in "Dizi ya da filmlerini kendin yazıyorsun, mesela senin hiç öpüşme sahneni hatırlamıyorum?" sorusu üzerine ünlü komedyen Doğu Demirkol "Ben kendi dizimde yazarsam eşeklik olur diye, gelsin birisini öpeyim diye yazmışım gibi olur.

Bir oyuncu gelecek hadi gel öpüşelim diye, yazmış olacağım. Filmde de yapmadım. Yazmadın yani… Nemalanmak gibi oluyor, madem paranı verdik gel az öpeceğim gibi oluyor" dedi.