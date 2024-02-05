Doğu Demirkol, kendi dizisinde öpüşme sahnesi yazmamayı tercih ediyor
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Maximum Uniq Box sahnesinde gerçekleşen Uyduruk Sonlar programında kendi dizisinde öpüşme sahnesi yazmamayı tercih ettiğini belirtti. Demirkol, bu durumu eşeklik olarak nitelendirerek, nemalanmak gibi olacağını ifade etti.
Maximum Uniq Box sahnesinde gerçekleşen Uyduruk Sonlar programında Yasemin Şefik'in "Dizi ya da filmlerini kendin yazıyorsun, mesela senin hiç öpüşme sahneni hatırlamıyorum?" sorusu üzerine ünlü komedyen Doğu Demirkol "Ben kendi dizimde yazarsam eşeklik olur diye, gelsin birisini öpeyim diye yazmışım gibi olur.
Bir oyuncu gelecek hadi gel öpüşelim diye, yazmış olacağım. Filmde de yapmadım. Yazmadın yani… Nemalanmak gibi oluyor, madem paranı verdik gel az öpeceğim gibi oluyor" dedi.