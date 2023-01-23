Dizilerde yeni bir dönem... YAPIMCI-MENAJER İŞBİRLİĞİ!..

Kamera önündeki star isimlere, menajerle çalışan kamera arkası isimlerde katılıyor. Kanal D ekranlarının başarıyla yoluna devam eden sevilen günlük dizi filmi "Aşk Ve Umut"un usta yönetmeni Gürsel Ateş, son dönemin başarılı menajeri Ecem Aka ile sözleşme imzalayarak profesyonel çalışmalarını daha ileri taşımayı hedefliyor.

Birçok başarılı oyuncunun da menajerlik işlerini yöneten Ecem Aka, kamera önünde nasıl star varsa kamera arkasında onları zirveye taşıyanlarda var sıra onlarda vurgusunu yaptı.

Başarılı yönetmen Gürsel Ateş, duygusal insanlarız bizi temsil edecek yetenek, bilgi, birikimde kişilere her daim yanımızda ihtiyacımız var menajerim birçok yükü omuzlarımdan alacak ve işime daha çok konsantre olacağım ifadesinde bulundu.

2003 yılında "Ekmek Teknesi" isimli yapımla yönetmenliğe başlayan ve bugüne kadar birçok dizi ve sinema filmine imza atan Gürsel Ateş, tv izleyicisinin vazgeçemediği başarılı işlerle adından söz ettirirken son çalışması kanal D ekranlarının sevilen yapımı "Aşk ve Umut" ile her zamanki başarısını da perçinledi.