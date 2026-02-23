Haberler

Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayını her yıl özel bir hassasiyetle geçirdiğini dile getiren Bülent Ersoy, katıldığı iftar davetinde zarafetiyle öne çıktı. Diva'nın beyazlar içindeki şıklığı ve danışmanı Arzu Acay'ın paylaşımı dikkat çekti.

  • Bülent Ersoy, 27 yıldır her Ramazan ayında oruç tutuyor.
  • Bülent Ersoy, iftar davetinde baştan aşağı beyaz tonlarda bir kıyafet giydi.
  • Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, iftar sonrası anlarını sosyal medyada paylaştı.

27 yıldır her Ramazan ayında oruç tuttuğunu dile getiren sanatçı, katıldığı iftar davetinde baştan aşağı beyaz tonların hâkim olduğu kıyafetiyle öne çıktı. Zarif detaylarla tamamlanan kombin, davetlilerin de ilgi odağı oldu.

'ZORLA POZ'

Ersoy'un iftar sonrası anları ise danışmanı Arzu Acay tarafından paylaşıldı. Acay, Diva'yı objektife yansıttığı karelere "Divamı zorla poza zorlamak ??" notunu ekledi. Paylaşımda Ersoy'un neşeli ve enerjik halleri dikkat çekerken, sanatçının Ramazan ayındaki hassasiyeti ve şıklığı bir kez daha gündeme taşındı.

Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da hem manevi yönü hem de iddialı tarzıyla adından söz ettiren Diva, iftar davetindeki görünümüyle beğeni topladı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor