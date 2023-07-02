Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi'nin Disney Plus'ta yayınlanacak olan "Atatürk" dizisinin iptali için çağrıda bulunmasının ardından platformdaki yerli yapımların kaldırılmaya başlandığı iddia edildi. Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizininin de iptal edildiği ileri sürülürken platform sessizliğini bozdu. Atatürk dizisinin fragmanını paylaşan platform, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizinini de duyurmuştu. Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin "Atatürk" dizisinin iptal edilmesini istedi.

YERLİ YAPIMLARI KALDIRMAYA MI BAŞLADILAR?

Bu paylaşımın ardından Disney Plus'ın aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını tek tek kaldırdığı iddia edildi. Bunun birlikte "Atatürk" dizisinin de iptal olduğu ileri sürüldü.

DİZİNİN İPTAL EDİLDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Bu iddialar üzerine Disney Plus'ın resmi sosyal medya hesabından Atatürk dizisinin fragmanı paylaşılarak, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadeleri kullandıldu.