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Dilek Taşı Dizisinin Yeni Bölümünden Tanıtım Yayınlandı

Kanal D'nin yeni sezonda ilgiyle izlenen dizisi Dilek Taşı, çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizinin yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Sıkıntılı süreçlerden geçen Figen, Macide ile karşı karşıya kalıyor. Onun karşısında dik de dursa, bulunduğu konum itibariyle güçsüzlüğünü hissediyor. Bu esnada ona destek olan Mustafa, Figen'in ayakları üzerinde durmasını sağlıyor.