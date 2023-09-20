Dilek Taşı dizisinin yeni bölümünde Harun Rona izleyici karşısına çıkacak

Dilek Taşı dizisinin yeni bölümünde Harun Rona'nın ortaya çıkması izleyicileri heyecanlandırdı. Mustafa'nın Rona köşkünde saklanması ve Macide'nin planları merak konusu oldu.

Başına gelen tüm talihsiz olaylara ve acılara sadece kızına kavuşmak için göğüs geren Mustafa Yılmaz, firar etmiş ve kızı Cemre'ye kavuşmuştu. İkinci bölümün finalinde ekrana gelen bu görüntüler izleyicileri göz yaşlarına boğmuş herkesin yüreğine dokunmuştu.

Mustafa Yılmaz'ın hayatı ise asıl şimdi değişmeye başlar. Rona köşküne gizlice yerleşen Mustafa'nın burada ne kadar kalacağı ve neler yaşayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Fabrikayı basarak hesap soran Mustafa amacına ulaşabilecek mi? Rona köşkünde saklanan Mustafa'yı gören Sinan, bunu babaannesine söyleyecek mi? Macide'nin Rüçhan ile ilgili planı ne? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde izleyici ile buluşacak.

Harun Rona geliyor.

"Asla olmaz Macide! Cemre bundan sonra benim himayemde!"

Dilek Taşı'nın üçüncü bölümünde Macide'nin eşi, Rona ailesinin babası Harun Rona da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Amerika'da olduğuna değinilen Harun Rona'ya ünlü oyuncu Ahmet Mark Somers hayat verecek.

Harun'un ayağının tozu ile "Cemre bundan sonra benim himayemde!" demesi hikayenin gidiş hattına dair merakı iyice arttırıyor.