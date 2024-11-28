Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz

Özel'in bir planı var! Cumhurbaşkanı adayını böyle belirleyecek
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan Polat, son olarak market alışverişi sonrası 1.200 TL'lik faturasına tepki gösterdiği video ile gündeme geldi.

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma gibi suçlarla yargılanan Dilan- Engin Polat çifti, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Çiftin, Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edilmesinin ardından, Dilan Polat için 16 yıl, eşi Engin Polat için ise 5 şirketteki yetkileri nedeniyle 40 yıl hapis cezası istenmişti.

"HAYAT ÇOK ZOR"

Ancak çift, yargı süreci devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Dilan Polat, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Market alışverişi sırasında ödeyeceği tutarın 1.200 TL olduğuna şaşıran Polat, "Hayat çok zor. Şu kadar şey 1.200 TL tuttu. Normalde 1.700 TL tuttu. Kart limiti yetersizdi, sepeti boşalttım" diyerek hayat pahalılığına sitem etti.

Dilan Polat'tan hayat pahalılığına sitem! Kasada tutarı öğrenince sepetini boşalttı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti
img

Kalçasını tuttuğu fotoğrafla adından söz ettirdi
img

Evli adam, üniversiteli Sudenaz'ın kabusu oldu
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıENSON:

Şov yapıyor, kendisini acındırma taktiği

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Devlet devlet değilki senin gibileri konuşturuyor.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

VAH VAH.PARA SAÇMA MAKİNESİ NERDE BU ZERZEVATIN.....

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

çaldıklarını yersin artık

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerhan :

bizde yedik dilan polat....

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Uyanık:

Senin sürünmen lazım

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozhan null:

tüh, şansızlik işte...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bu pudra şekerinin patronları ve ortakları kim ;)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBartuhan:

Yeme bizi dilannnnn, ne oldu dolarları saçıyordun o zamanda hayat pahalıydı o zamanda bizler geçinemiyorduk hala da öyle, şimdi akıllanmış gibi nu ara yapma gerçekten çok belli oluyor oturduğun evin ısınması zaten dünya para neyin lafını yapıyorsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

şovvvvv

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

29 Kasım TV Yayın Akışı Sarıkamış Kayak Merkezi hakkında bilgilere ulaşın 29 Kasım 2024'te Televizyonda Yayınlanacak Programlar Bergen'i kim öldürdü? Bergen'in kocası Halis Serbest kimdir? Sarıkamış Kayak Merkezi nerede, pist uzunluğu kaç km? Sarıkamış Kayak Merkezi ne zaman açılıyor? 28 Kasım TV Yayın Akışı 28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.