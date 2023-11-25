Dilan Polat'ın düğününde takılan para sahte çıktı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın düğününde takılan poşet dolusu para sahte çıktı. Ünlü fenomenin çöp poşeti ile para taktığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat çalışanlarının düğüne katılarak poşet dolusu para takılmış uzun süre görüntüler sosyal medya da gündem olmuştu.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü fenomenin çöp poşeti ile para taktığı düğünün sahte olduğu iddia edildi.

Aylar önce eşi Engin Polat ile çalışanlarının düğüne katılan Dilan Polat gelin ve damada 1 milyon TL para taktığı görülmüştü. Ünlü fenomenin yanında getirdiği çöp poşetinden çıkardığı para kurdelesini takmış uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.