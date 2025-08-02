Didim'de Unutulmaz Müzik Geceleri: ASH ve Gipsy Kings Konserleri

Latin müziğinin dünyaca ünlü gruplarından Gipsy Kings by Andre Reyes ile dünya çapında 900 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşan, çok enstrümanlı sanatçı ASH, Didim'de müzikseverlerle buluştu.

Didim Delice Yarımadası'nda yer alan Anda Barut Collection, ASH ve Gipsy Kings by Andre Reyes konserleriyle iki unutulmaz müzik etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dünya çapında 900 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşan, çok enstrümanlı sanatçı ASH, 29 Temmuz'da Delice Stage sahnesinde performans sergiledi. Elektronik müzik ile etnik tınıları harmanladığı özgün tarzıyla tanınan ASH, dinleyicilere müzik dolu bir gece ve etkileyici bir atmosfer sundu.

Latin müziğinin dünyaca ünlü gruplarından Gipsy Kings by Andre Reyes de 1 Ağustos'ta Didim'de sahne aldı. Grammy ödüllü müzik grubu; dünya çapında hit olmuş şarkılarını otel misafirleriyle buluşturdu. Grup, flamenko, salsa ve farklı müzik türlerinin harmanlandığı şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gipsy Kings by Andre Reyes, konserin ardından da Didim Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti. - AYDIN