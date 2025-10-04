Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

ABD'de Federal Yargıç Arun Subramanian, çok sayıda "cinsel içerikli suç" iddiasıyla gündeme gelen ünlü rapçi "Diddy" hakkında kararını açıkladı.

4 YIL 2 AY HAPİS VE 500 BİN DOLAR TAZMİNAT

Subramanian, gerçek adı Sean Combs olan rapçinin, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edildiğini duyurdu. Diddy'nin ayrıca 500 bin dolar tazminat ödemesine de hükmedildi.

KARARA İTİRAZ HAZIRLIĞI

Halihazırda 1 yıldır tutuklu bulunan Diddy'nin cezasında indirim ihtimali bulunuyor. Rapçinin avukatları, mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıklarken, müvekkillerinin hapiste geçirdiği süreye atıfta bulunarak "derhal salıverilmesini" talep etti. Öte yandan savcılar, Diddy'nin şiddet geçmişini gerekçe göstererek 11 yıl hapis cezası istemişti.

GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU

Diddy, 16 Eylül 2024'te; seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un "Freak Offs" adı verilen ve bazen günlerce süren partiler düzenlediği, bu etkinliklere katılan kişileri cinsel ilişkiye zorladığı ifade edilmişti. Ayrıca mağdurlara, nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği, psikolojik ve fiziksel şiddette bulunduğu, sessiz kalmaları için rüşvet teklif ettiği bilgisi yer almıştı.

AĞIR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sean Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. "Zorla seks ticareti" ve "şantaj" suçlamalarından aklanan Diddy'nin ömür boyu hapis cezası alma ihtimali ise ortadan kalkmış oldu.