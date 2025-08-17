Derya Bedavacı Simav’da İzleyicilere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Derya Bedavacı Simav'da İzleyicilere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 92. Turizm ve Ticaret Panayırı'nda Derya Bedavacı sahne aldı. Türk müziğinin güçlü sesi, binlerce izleyeciye en sevilen şarkılarını seslendirerek dolu bir gece yaşattı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl 92'incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Derya Bedavacı şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Derya Bedavacı, en sevilen şarkılarını seslendirerek Leylekkürü Fuar Alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Konserde, Derya Bedavacı sahne performansı ve şarkılarıyla büyük beğeni toplarken, konsere katılan vatandaşlar sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Konser boyunca sanatçının şarkılarına eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
