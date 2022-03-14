Deniz Sevgisi Kar Kış Dinlemedi

Rıdvan Çobanoğlu'nun sahibi olduğu, Yılmaz Duman ve Emrah Coşkunses'in işletmeciliğini yaptığı Etiler I-Land, geçtiğimiz akşam ünlü sanatçı Deniz Seki 'nin muhteşem sahne performansıyla kapılarını açtı. İstanbul'daki yoğun kar yağışına rağmen mekanı saatler öncesinden dolduran Deniz Seki hayranları, unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecede siyah mini elbisesi ile büyük beğeni alan Deniz Seki; "Böyle bir günde, bu karda soğukta bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Böylesine yeni mekanlar biz sanatçılar için çok değerli ve kıymetli. Bizler de Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

Açılışa katılan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, gecenin ilerleyen saatlerinde Deniz Seki'nin daveti üzerine sahneye çıktı. "Hatıram Olsun" şarkısını birlikte seslendiren ikili hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Birbirinden lezzetli mezelerin, ara sıcakların ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakan enfes ana yemeklerin yer aldığı menü ile birlikte mekan, haftanın üç günü cabaret showları ve ünlü isimlerin canlı performansları eşliğinde misafirlerini ağırlayacak.