Deniz Seki, Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra sünnet düğününde sahne aldı

MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sünnet düğününde sahne alan Deniz Seki, MFÖ'nün 'Sude' şarkısını seslendirdi. Sahnenin ardından duygularını paylaşan Seki, "Sakinleştirici iğneyle sahneye çıktım, çok üzgünüm, böğüre, böğüre ağlamak istiyorum. Çok erken gittin be Özkan ağabey" dedi.

Bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden 69 yaşındaki Özkan Uğur'un vefat haberini alan Deniz Seki, Kuşadası ilçesindeki bir otelde iş insanı Mehmet ve Eda İzol çiftinin oğulları Kayra, Kağan ve Mirza İzol'ün sünnet düğününde sahneye çıktı. Sahnede duygusal anlar yaşayan Deniz Seki, MFÖ'nün 'Sude' şarkısını seslendirdi. Konser sonrası kuliste açıklamalarda bulunan Seki, "Turnedeyiz ve 2 gün önce de Kuşadası'ndaydık. Dün Urla'da sahne aldık ve yolda uyuyarak tekrar Kuşadası'na döndük. Otele geldiğimde ve televizyonu açtığımda Özkan ağabeyin vefat ettiğini öğrendim. Oğlu Alişan ile görüşüyorduk, zaten aklım Özkan ağabeydeydi. Biz çok mutluyduk, çok güçlü, neşeli, enerji dolu bir adamdı. Çok bambaşka, baştan aşağıya tırnağına kadar başka bir sanatçıydı" ifadelerini kullandı.