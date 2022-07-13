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Demir Kadın: Neslican' Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı Demir Kadın: Neslican' Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın: Neslican' filminden ikinci teaser yayınlandı. Yayınlanan ilk teaser'ı ile seyircinin dikkatini çeken ve uzun süredir merakla beklenen filmin vizyon tarihi de belli oldu. 'Demir Kadın: Neslican' 27 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek. Neslican Tay'ın mücadelelerle geçen kısa hayatının ilham veren hikayesi, beyazperdeye izleyicilerin uzun süre etkisinden kurtulamayacakları bir senaryo ve güçlü oyuncu kadrosuyla yansıyacak. Neslican Tay'ı ölümsüzleştirecek olan 'Demir Kadın: Neslican'ın ikinci teaser'ında "İnsan ilk kez yaptıklarını, bir de son kez yaptıklarını hiç unutmuyor" mesajıyla birlikte filmde Neslican'ı canlandıran Naz Çağla Irmak yer aldı. Senaryosu Nalan Merter Savaş imzalı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği 'Demir Kadın: Neslican'ın oyuncu kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor. 'Demir Kadın: Neslican', 27 Ocak'ta sinemalarda. Snob Magazin / Magazin Neslican Tay Naz Çağla Magazin Haberler

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