Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülünü kazandı

Demet Özdemir, 'Adım Farah' dizisindeki performansıyla Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde tercih ettiği kombinle dikkat çeken Özdemir, basın toplantısında duygularını paylaştı. Ayrıca, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da büyük ilgi gördü.

'Adım Farah' dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak için İtalya'ya giden oyuncu basın toplantısı için tercih ettiği kombinle çok konuşuldu.

Özdemir toplantıda "Burada olmak benim için gurur verici. İlk defa Venedik'e geliyorum ve böyle bir ödülle burada olmak hayallerimin de ötesinde.

Kariyerimin son 5 yılında kadın hikayelerinin peşinde koşmaya gayret ettim. Burada bu kadar başarılı kadınla birlikte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir ödül gecesi ise dünyaca ünlü marka yırtmaçlı siyah bir elbise giydi.

Özdemir ödülünü almadan önce de Venedik sokaklarında ve gondolda dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin'e verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncunun pozları 550 binden fazla beğeni aldı.