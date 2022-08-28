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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Evlendi

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Evlendi

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Six Senses Hotel'de organizasyonunu Jovie Events 'in yaptığı düğün töreniyle dünya evine girdi.

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'da n sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Oğuzhan Koç ise Papillone'a tasarlattığı smokini giydi.

Özdemir ve Koç'un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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