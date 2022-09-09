Demet Özdemir, 4,5 Milyon TL'yi Burcu Biricik'e Kaptırdı!

Bir bankanın yeni yüzü olmak için 6,5 milyon TL isteyen Demet Özdemir anlaşmayı, 4,5 milyon TL'ye "evet" diyen Burcu Biricik'e kaptırdı!

Gazeteci Mehmet Üstndağ'ın haberine göre; Aslı Enver, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola'nın ardından ünlü oyuncu Burcu Biricik de bir bankanın reklam yüzü oldu. Ancak aldığım duyumlara göre bankanın ilk tercihi, geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturarak gündemi belirleyen Demet Özdemir olmuş. Birçok markanın peşinden koştuğu Özdemir, bankadan 6,5 milyon lira isteyince ise anlaşma yatmış! Banka, bunun üzerine Kanal D'nin sevilen dizisi "Camdaki Kız"la geçtiğimiz sezona damgasını vuran Burcu Biricik'in kapısını çalmış. Sempatik oyuncuyla anlaşan bankanın reklam çekimleri önümüzdeki günlerde yapılacak. Tarafların 4,5 milyon liraya el sıkıştığı gelen bilgiler arasında. Demet'e niyet, Burcu'ya kısmet olmuş… Hayırlı, uğurlu olsun.