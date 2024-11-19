Demet Evgar, tükenmişlik sendromuna yakalandı

Fenomen dizi " Bahar : Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Demet Evgar'ın, yoğun iş temposu nedeniyle tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve sette ağlama krizlerine girdiği iddia edildi.

"ÇOK YORULDUM"

Takvim'in haberine göre, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Bahar dizisinin setinde sık sık duygusal anlar yaşayan Evgar, "Çok yoruldum. İşler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Yoğun iş temposu ve set programı nedeniyle özel hayatına ve ailesine vakit ayıramadığı, bu yüzden tükenmişlik sendromunun pençesine yakalandığı iddialarına Demet Evgar cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Demet Evgar'ın sete sıklıkla geç geldiği ve kaprisleriyle set çalışanlarını canından bezdirdiği öne sürülmüştü. Orel Deniz isimli kullanıcının Demet Evgar hakkında ortaya attığı iddialar sosyal medyada çok ses getirmiş, dizi ekibi iddiaları yalanlamıştı.