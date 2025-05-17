Demet Evgar İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havayı fırsata çevirdi

Demet Evgar İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havayı fırsata çevirdi
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Demet Evgar İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havayı fırsata çevirdi
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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar, yağmurlu İstanbul gününü fırsata çevirdi. Karavanında çektiği esprili videoda yağmur suyuyla saçlarını yıkayan oyuncu, doğallığı ve enerjisiyle yine gönülleri fethetti.

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, bu kez set arkasından paylaştığı eğlenceli videoyla gündemde. İki hafta sonra sezon finali yapacak olan diziye ara vermeden devam eden başarılı oyuncu, yağmurlu havayı fırsata çevirdi.

Demet Evgar İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havayı fırsata çevirdi

EĞLENCELİ ANLAR

İstanbul'da etkisini artıran yağmurun altında, karavanının önünde esprili bir video çeken Evgar, yağmur suyuyla saçlarını yıkadığı anları takipçileriyle paylaştı. Doğallığı ve enerjisiyle tanınan oyuncu, yine samimi ve mizahi tavrıyla hayranlarını hem güldürdü hem şaşırttı.

Demet Evgar İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havayı fırsata çevirdi

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