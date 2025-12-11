Haberler

Demet Akalın, 'Yılın müzik insanı' ödülünün Çakal'a verilmesine sert tepki gösterdi

Demet Akalın, 'Yılın müzik insanı' ödülünün Çakal'a verilmesine sert tepki gösterdi
Güncelleme:
GQ Men of the Year gecesinde "Yılın Müzik İnsanı" ödülünün Çakal olarak bilinen Emirhan Çakal'a verilmesi, şarkıcı Demet Akalın'ı fena kızdırdı. Sosyal medyada sert çıkışlarda bulunan Akalın, hem organizasyonu hem de Çakal'ı hedef aldı, ödülü Sefo'nun alması gerektiğini belirtti.

GQ Men of the Year gecesindeki ödül tercihleri müzik dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

'Yılın Müzik İnsanı' ödülünün Çakal'a verildiğini öğrenen Demet Akalın, sosyal medyada adeta ateş püskürdü.

"MÜZİK ADAMI SEFO'DUR"

Bu yıl "Şeker Oğlan" şarkısını çıkaran ve Serdar Ortaç ile "Göçebe"ye düet yapan Çakal'ın ödülü almasına tepki gösteren Akalın, "Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo'dur, müzik adamı da odur" ifadelerini kullandı. Akalın, Sefo ile birlikte seslendirdikleri "Yerinde Dur"un yılın en çok dinlenen şarkılarından biri olduğunu hatırlatarak, "Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım. İlla çizgimden çıkartacaksınız beni!" diyerek organizasyonu eleştirdi.

"BANA DA VERMEMİŞLERDİ"

Akalın, yıllar önce kendisine verilmediğini söylediği bir ödülü hatırlatarak, "Türkan'la ödül vermek istemişlerdi, bestecisine verdik dediler. Babaları okudu ya sanki!" sözleriyle göndermede bulundu.

Akalın'ınharf hataları ile dolupaylaşımı şöyle: Ben 53 yaşındayım Sefo 27 yaşında!! Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım boşver abla takdir Allahın ve halkın dio!! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo'dur müzik adamıda odur!!! İlla çizhimden çukarıcaksınız!!banada yıllar çnce Türkan'la ödülü vermek istememişlerdi bestecisine verfik dediler! Babaları okudu ya sanki"

