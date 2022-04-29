Damla Sönmez'den Aziz'e Veda - Haberler

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Damla Sönmez'den Aziz'e Veda

Snob Magazin - Magazin
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Damla Sönmez'den Aziz'e Veda

Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez'in son set gününden veda karesi paylaşıldı. Ünlü oyuncu 6 Mayıs'ta ekrana gelecek bölümde diziye veda edecek.

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, Show Tv'nin beğeni ile izlenen dizisi "Aziz" in 6 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek bölümünde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez'i son kez izleyeceğiz.

24. bölümden itibaren diziden ayrılan sevile oyuncu setin son gününde yönetmen Recai Karagöz ve partneri Murat Güven Akpınar ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Setteki duygu yüklü anlar fotoğraflara yansırken paylaşılan bu kareler sosyal medyada da ilgi gördü.

Nefes kesen senaryosu, heyecan dozu yüksek gelişmeleri ile Aziz her Cuma akşamı Show TV'de...

Snob Magazin / Magazin

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