Dağhan Aydan'ı kurtarmak için mücadele

Dağhan Aydan'ı kurtarabilmek için Ekber'i salmak zorunda kalır ve ondan haber beklemeye başlar. Bir yandan da Müdür ve Kurt son kurşunlarını boşa harcamış olurlar ve Ekber artık Kurt'u ihanet etmekle suçlar. Ekber adamlarını Kurt'un peşinden gönderip bulmalarını ister.

Dağhan Aydan'ı kurtarmak için birçok engelle savaşmak zorundadır. Ekber onun zor durumda olmasını kullanarak adeta oyun oynar. Dağhan Aydan'ı kurtarabilmek için herkesten yardım ister.

Yaşanan bu olay aralarında olanları konuşmak için bir fırsat yaratır. Dağhan Aydan'ın başını belaya soktuğu için Enver'e bedelini ödetmeye kara verir.Ekber Enver'in de ona pusu kurduğunu öğrenir,

Enver babasının adamlarıyla karşı karşıya gelir. Enver adamları arasında bir babasına haber uçuran bir muhbir olduğundan emin olur, onu aramaya başlar.

Oya Ekber'in kızına yaptıklarını öğrenince evini basar. Ekber Oya'dan hiç beklemediği kadar büyük bir tepki alır. Rüzgar Enver ile çok sık takılmaya başlar ve Davut bu durumdan rahatsız olur. Bu yakınlık evde yaşanacak yeni bir tartışmaya sebep olur.

Yağmur başına gelenleri atlatamadığı ve Ekber'den kurtulamadıkları için onunla konuşmayı düşünür. Gürkan "Gaddar"ın izini sürerken başı derde giren birinden haberdar olur ve suçüstü yapabilmek amacıyla Dağhan'ın çevresinde olmaya devam eder.