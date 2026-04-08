Atletico Madrid, Barcelona'ya kabusu yaşattı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-0 yenerek avantajı cebine koydu. Barcelona, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
ATLETICO MADRID AVANTAJI KAPTI
Konuk ekip Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada harika bir serbest vuruş golü ile Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
BARCELONA GERİ DÖNÜŞ PEŞİNDE
Zorlu eşleşmenin rövanş karşılaşması 14 Nisan Salı günü Atletico Madrid'in sahası Metropolitano'da oynanacak. Barcelona'ya normal sürede tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet gerekecek.