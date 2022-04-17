Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu

Aleyna Tilki 'nin bir süredir merakla beklenen şarkıcı 'Take It Or Leave It' şarkısının klibi gündem olurken tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. " Gülşen 'in veliahdı olmuşsun" yorumunu yapan kullanıcıların yanısıra ünlü isimler de tepkilerini dile getirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'nin klibini yerden yere vurdu. Cüneyt Özdemir "Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm.iyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" dedi..

Aleyna Tilki, klibinde motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kalıyor.

Tilki klibin ilerleyen dakikalarında ise iç çamaşırıyla odasında dans ediyor. 22 yaşındaki genç şarkıcının klipte göğüslerini bant kullanarak sansürlemesi de dikkat çekti.