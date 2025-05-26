Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Baba-oğul cinayeti böyle aydınlatıldı! Baz istasyonu kayıt almasın diye bakın ne yapmışlar

Çifte cinayet böyle aydınlatıldı! Baz istasyonu kayıt almasın diye...
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.