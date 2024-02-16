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Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır

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Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.

Kamuoyunda 'Cübbeli' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hedefinde bu kez Acun Ilıcalı vardı. Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8'de program yapacak olmasına kızan Cübbeli, Acun Ilıcalı'ya Survivor programı üzerinden göndermede bulunarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"ACUN KARDEŞE DİYORUM Kİ..."

Cübbeli, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun? Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com Haber Merkezi / Aslan Aslan - Magazin

Cübbeli Ahmet Hoca Acun Ilıcalı Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (11)

Murat ÇAMUR:

ahiret falan fos işler hoca dinden soğuyorum seni dinledikçe.ramazanda yine köşeyi dönecekler tv programlarından .

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Murat Ozdemir:

Din inançtır sana aittir onun bunun lafıyla soğuma olmaz soğuma olursa din sana ait olmaz

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Kralçıplak:

Ahiret boş dediğine göre zaten soğumuşsun dinden hatta buz kesmişsin, adam doğru söylüyor Ramazan ayında insanların inancına saygılı olması gerekir.

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Bükücü:

Normalde hiç bir konuşmasına katılmam ama doğru söze ne hacet. İlk defa bu adama katıldım.

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Ahmet Gültekin:

Cübbeli ondan daha mı iyi acaba ..!

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ekaf paseh:

dayı sen alıştın herşey için konuşmaya

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Heyy Heyyy:

Din tüccarı seni

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Cengizhan Çakmaz:

Günümüzde bir elin parmağını geçmeyecek Ehl-i Sünnet hocalardan birisidir. Ne diyorsa kaynağı kesinlikle vardır, dediklerini sırf inattan direkt yalanlayıp imandan ahiretten olmayın.

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Jxh:

Neredeyse her dönemde böyle hocalar vardı. Farklı düşüncede olanı kâfir ilan edenler,aşalayanlar ve bunların peşinden hiç sorgulamadan giden kitleler hep vardı. Ne zamanki makam, şöhret sahibi birilerinin anlattığına söylediğine bütünüyle, sorgulamadan inanmaktan vazgeçersek ve hatasını gördüğümüzü bütünüyle reddetmezsek o zaman ilerleriz.

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MR CAMEL:

Sen kimsin ki ALLAH mısın cubbeli RABBiME şirk koşanlardansın Din hiçbir kul ahiret hesabını bılemez böyle ALLAH adına karar veren hüküm veren adamlardan uzak durun

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