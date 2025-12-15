Haberler

Coşkun Göğen "Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı Haber Videosunu İzle
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Coşkun Göğen, Selen Görgüzel'in programına konuk oldu. 'Çalıştığın aktrisler arasında en güzeli kimdi?' sorusuna Göğen, "Necla Nazır" yanıtını verdi. Görgüzel "Gerçekten mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Göğen, ise "On numara hem hanımefendi… 25 sene önce belki bir kere gözüm kaymıştır, fizik olarak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve taburcu olan Coşkun Göğen Selen Görgüzel'in sunduğu Cam Masa programına konuk oldu.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

Program sırasında Görgüzel'in, "Çalıştığın aktrisler arasında en güzeli kimdi?" sorusuna Göğen, "Necla Nazır" yanıtını verdi.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

Görgüzel'in şaşkın tepkisi üzerine Göğen, Necla Nazır hakkında şunları söyledi:

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"On numara hem hanımefendi… 25 sene önce belki bir kere gözüm kaymıştır, fizik olarak. Gördüğüm en güzel kadın, en kibar ve en asil kadınlardan."

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

1 kere Bombaladım yani diyor :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Sana mı ?

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıdeep horizon:

cemil biri annene öyle söylese hoşuna gidermi yavsak

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıdeep horizon:

dötveren cemil amcamız öyle diyor

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Necla ablamız diyor geri zekalının yorumuna bak senin anana bacına demekki iyi bombalamışlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title