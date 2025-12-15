Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve taburcu olan Coşkun Göğen Selen Görgüzel'in sunduğu Cam Masa programına konuk oldu.

Program sırasında Görgüzel'in, "Çalıştığın aktrisler arasında en güzeli kimdi?" sorusuna Göğen, "Necla Nazır" yanıtını verdi.

Görgüzel'in şaşkın tepkisi üzerine Göğen, Necla Nazır hakkında şunları söyledi:

"On numara hem hanımefendi… 25 sene önce belki bir kere gözüm kaymıştır, fizik olarak. Gördüğüm en güzel kadın, en kibar ve en asil kadınlardan."