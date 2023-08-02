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Çok Seversen'in 5. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

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Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan Çok Seversen'in 5'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ateş ve Leyla'nın yakınlaştığı sahneler dikkat çekiyor.

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan ya Çok Seversen'in 5'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

Çetenin Ateş'le ilgili planları merakla beklenirken tanıtıma Ateş ve Leyla'nın yakınlaştığı sahneler damga vuruyor.

Tanıtımda Hasan'ın Leyla'yı bulmasıyla tüm gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken Yakup'un Ateş'le ilgili planladıkları oyunda Leyla'nın "gerçekten aşık olmaması" konusunda onu uyarması dikkatleri çekiyor.

Tanıtımın sonunda Leyla'nın Ateş'e "Sende o cesaret yok" sözleri Ateş'in harekete geçmesini sağlarken, ikilinin gittikçe yakınlaştığı anlar bölümde yaşanacak sıcak sahnenin sinyallerini veriyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hafsanur Sancaktutan Kerem Bürsin Ay Yapım Kanal D Magazin Haberler

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