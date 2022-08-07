Çırılçıplak Havuza Girdi

Madonna, Irina Shayk, Naomi Campbell, Kate Moss gibi yıldızlarla hem yakın arkadaş olan hem de onların fotoğraflarını çeken dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, sıra dışı pozuyla sosyal medyayı salladı.

Çırılçıplak havuza giren Alaş, bu kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mert Alaşı'ın havuzdaki çıplak pozuna da yorum yağdı. Yorum yapanların arasında dünyaca ünlü isimlerin olması ise dikkat çekti.

Mert Alaş, kariyerinin başlarında yaşadığı zor dönemi, "Tuvalet temizledim, yemek yaptım. Çay yaptım. Getir götür işleri yaptım" diye anlatmıştı.