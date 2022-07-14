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Cinsel İlişki İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı

Snob Magazin - Magazin
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Cinsel İlişki İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı

'Sakın Ha!' parçasıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez, cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı. İşte Nez'in çok konuşulacak açıklamaları...

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen programında samimi açıklamalar yaptı.

Şarkıcı Nez, "Açık ilişki yaşayabilir misin?" sorusuna "Yaşayabilirim. Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi yaşamak istiyorum. Büyük konuşmamak lazım" cevabını verdi.

Şarkıcı Nez orgazm itirafıyla da gündem oldu. "Yalandan orgazm yaşadın mı?" sorusunu duyan Nez hiç düşünmeden "Tabii ki oldu" yanıtını verdi.

'SİNEMA SALONU' İTİRAFI OLAY OLDU!

Ünlü isim 'Koli kestiği' (Cinsel ilişkiye girmek) en sıra dışı yerin ise sinema salonu olduğunu söyledi.

NEZ KİMDİR?

Nezihe Kalkan, veya tanınan adıyla Nez (d. 15 Nisan 1979; İzmir), R&B, Caz ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu

2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı kalça dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur.

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