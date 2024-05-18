Ceyda Düvenci yaz planlarını açıkladı

Prens dizisiyle blutv'de, Sakla Beni'yle Star TV'de seyirciyle buluşan Düvenci, aynı zamanda büyük ilgiyle izlenen NTV'nin Bambaşka Sohbetler adlı sohbet programıyla da adından söz ettiriyor.

Nişantaşı'nda görülen ve renkli kıyafetiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci yaz planlarından bahsetti ve "Yaz tatilinde oğlumla Kenya'ya gideceğim. Çocuğuma sözüm var, merak ediyoruz.

Safari yapacağız. Hem kızım hem de oğlumla tatil yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz yaz boşandığı Bülent Şakrak'ın kendisini "Maviye Sürgün" dizisinin yapım ekibinde görevli olan Esra Akpınar'la aldattığı haberlerinin sorulması üzerine ünlü oyuncu, "Bu konuda konuşmayacağım.

Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım. Bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldım" yanıtını verdi.