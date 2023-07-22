Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini bitirdi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Oyuncu çift evliliklerindeki krizi aşamamış tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşanmıştı.

Boşanma sonrası tatile giden ve "İyileştiğin anları unutma" notuyla pozlarını paylaşan Ceyda Düvenci'den yeni bir açıklayıcı paylaşım geldi.

Bu paylaşımı eski kocasına gönderme olarak algılanan Düvenci paylaşımına şunları yazdı:

"Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim.

Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. ve günlerdir bunun için nefes alıyorum."