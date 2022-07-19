Çeşme'de Aşka Geldiler!

Tümer Metin'in Acı Günü Çeşme'de Aşka Geldiler! Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Berk Atan ile fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu bir süredir Çeşme'de tatilde. Çift her gün bir plajda güneşleniyor, denizde serinliyor. İkilinin aşk dolu anları dikkat çekti. İşte detaylar... Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülendi. Denizden çıktıktan sonra sarılan ikilinin romantik anları dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Snob Magazin / Magazin Selin Yağcıoğlu Berk Atan Çeşme Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Çeşme'de Aşka Geldiler! - Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.