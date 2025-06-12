Cerem Onurluer, Bodrum'da Unutulmaz Bayram Konseri Verdi

Cerem Onurluer, Bodrum'da Unutulmaz Bayram Konseri Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müziğinin sevilen genç sanatçılarından Cerem Onurluer, Kurban Bayramı'nın son gününde Bodrum'un Azka Otelinde sahne alarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şık sahne kıyafeti ve güçlü sesiyle dikkat çeken Onurluer, repertuarıyla bayramı coşkuyla sona erdirdi.

Türk müziğinin sevilen genç seslerinden Cerem Onurluer, Kurban Bayramı'nın son gününde Bodrum'un gözde mekanlarından Azka Otelde sahne aldı. Güçlü sesiyle misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Onurluer, şıklığıyla da büyük beğeni topladı.

Geceye özel tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde toplayan başarılı sanatçı, repertuvarındaki seçkin eserlerle müzikseverlere bayramın en güzel kapanışını yaşattı. Yoğun ilgi gören konser boyunca izleyiciler, Cerem Onurluer'in enerjisi ve yorum gücüne alkışlarla eşlik etti.

Cerem Onurluer'in performansı, Bodrum gecelerine damga vururken, sanatçının zarafeti ve sahne hakimiyeti bir kez daha takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.