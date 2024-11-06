Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Cengizhan Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temiztürk ve Ömer Yılmaz'ın yer aldığı 'Tıpatıp Show' grubu 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak yıldızı parlayan Cengizhan Sabuncu 12 yıldır ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini yapıyordu.

SİBEL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasından ünlü isimler Sabuncu'nun vefatı ile yasa boğuldu. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Cengizhan Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sabuncu'nun cenazesine kızı Melisa ile Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.