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Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

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Ünlü isimleri taklit ederek şöhreti yakalayan, uzun zamandır da Sibel Can'ın menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti. Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sibel Can yakın dostu ve menajerinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Cengizhan Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temiztürk ve Ömer Yılmaz'ın yer aldığı 'Tıpatıp Show' grubu 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak yıldızı parlayan Cengizhan Sabuncu 12 yıldır ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini yapıyordu.

Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde Sibel Can gözyaşlarına uğurlandı

SİBEL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasından ünlü isimler Sabuncu'nun vefatı ile yasa boğuldu. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Cengizhan Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sabuncu'nun cenazesine kızı Melisa ile Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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