Cemalnur Sargut kilisede yaşadığı büyülü anı anlatı: Sözlerimi duyan rahip secde etti

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan başarılı yazar Cemalnur Sargut, çocukluğundan, geçirdiği veremden ve tasavvufa yönelme hikayesinden bahsetti. Yıllar önce bir kiliseye gittiğini anlatan Sargut, "Sözlerimi duyan rahip secde etti" diyerek şaşkına çevirdi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu yazar Cemalnur Sargut oldu. Çocukluğunu, babasının hapis sürecini, kızının ölümünü ve yıllar önce kilisede yaşadığı bir anlattı.

Başarılı isim, Kalaycıoğlu'nun "Aile ilişkileriniz nasıldı?", "Babanız hapisteyken ne hissettiniz?", "Babanızı kaybettiğinizde kaç yaşındaydınız?", "Muhafazakar bir aileden gelmeseydi farklı bir insan olur muydu?", "Eşinle nasıl tanıştın?", "Kızının ölümünde ne hissettin?" sorularını da yanıtladı.