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Cem Yılmaz'ın sahnede yaşadığı olayın gerçek yüzü ortaya çıktı

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İzleyicilerin tepki gösterdiği ve sahneyi terk ettiği iddia edilen Cem Yılmaz'ın, taşkınlık yapan izleyiciler çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü ortaya çıktı.

İzleyicilerin "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi. Ancak gerçek başka çıktı.

Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini sosyal medyada şu ifadelerle anlattı:

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi."

"Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz'ın taşkınlık yapan izleyicilerin salondan çıkarıldıktan sonra sahneye döndüğü öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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