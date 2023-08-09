Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B'nin geçen ayki konserinde bir hayranına fırlattığı mikrofon, açık arttırma sitesinde 99 bin 900 dolara satıldı. Mikrofon, konserin bulunduğu mekana ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından açık artırmayla satışa çıkartıldı ve satıştan elde edilen gelir bağış yapılacak.

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B'nin geçen ayki konserinde bir hayranına fırlattığı mikrofon, eBay açık arttırma sitesinde 99 bin 900 dolara satıldı.

MÜZAYEDEYE 122 KİŞİ KATILDI

Cardi B, 29 Temmuz'da Las Vegas kentinde verdiği konser sırasında kendine içecek fırlatan hayranına sinirlenerek elindeki mikrofonu fırlatmış ve olay bir telefonun kamerasına yansıyarak sosyal medyada popüler olmuştu. Bahsi geçen mikrofon, konserin bulunduğu mekana ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından eBay'de açık arttırmayla satışa çıkartıldı ve mikrofon dün, 99 bin 900 dolara alıcı buldu. Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı belirtildi.