ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncular Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk kez anne baba oldu. Geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerini duyuran çift, bu kez sosyal medya üzerinden oğulları Atlas'ın doğumunu duyurdu.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, anne ve baba oldu. Ünlü çiftin Atlas adını verdikleri oğulları doğdu.

Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanışmış, 2017'de aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2020 yılında ise evlenmişti.

Sevilen çift, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek bekledikleri müjdesini sosyal medyadan duyurmuştu.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Sık sık hamilelik pozları paylaşan çift, bebeklerini kucaklarına aldı.

Cansel Elçin, son yaptığı paylaşımla oğulları Atlas'ın doğduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Hoş geldin Atlas"

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
img

Ailesini öldüren cani katliam evinden böyle çıkmış
img

Ailesinden 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.