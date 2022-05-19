Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor - Haberler

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Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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75. Cannes Film Festivali görkemli bir törenle kapılarını açtı. Ünlü isimlerin kırmızı halıda şıklık yarışına girdiği törene katılan güzel oyuncu Meryem Uzerli, özel tasarım kıyafetlerle adından söz ettirdi.

Her yıl Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali 75. kez görkemli törenle kapılarını açtı. Magazin dünyasının önemli isimleri de tüm gözlerin çevrildiği kırmızı halı da şıklık yarışına girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesiyle damga vurduğu festivale Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli de katıldı. 38 yaşındaki başarılı oyuncu törenin ilk gününde Yanina Yulia imzalı mor, mavi ve beyaz renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Kabarık kol detayı ve fiyonkla dikkat çeken Uzerli, sade saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde ise siyah kabarık kol ve etek detaylı bir elbise giydi. Oyuncu, uzun kuyruklu elbisesiyle kırmızı halıda verdiği pozlarını 7,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Cannes Film Festivali, Meryem Uzerli, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Şık:

güzelin ne olduğunu bilmezsek güzel diye bunu bize yutturacaksınız

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