Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı! Kıyafetleri ve duru güzelliğiyle göz kamaştırıyor - Haberler

Her yıl Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali 75. kez görkemli törenle kapılarını açtı. Magazin dünyasının önemli isimleri de tüm gözlerin çevrildiği kırmızı halı da şıklık yarışına girdi.

DURU GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesiyle damga vurduğu festivale Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli de katıldı. 38 yaşındaki başarılı oyuncu törenin ilk gününde Yanina Yulia imzalı mor, mavi ve beyaz renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Kabarık kol detayı ve fiyonkla dikkat çeken Uzerli, sade saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti.

KIRMIZI HALI POZLARINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde ise siyah kabarık kol ve etek detaylı bir elbise giydi. Oyuncu, uzun kuyruklu elbisesiyle kırmızı halıda verdiği pozlarını 7,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.