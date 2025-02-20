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Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

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Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyici, kocasıyla yaşadığı sorunları anlatırken ilginç anlar yaşandı. Olayın cinsellik tarafına evrilmesi üzerine yapılan yorumlar ise Nur Viral'i utandırdı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyici, kocasıyla sorunlar yaşadığını belirterek özel hayatlarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

"EŞİNİZ CİNSEL İHTİYAÇLARINI NASIL GİDERİYOR?"

Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun da yorumcu olarak katıldığı programda kadın izleyici, eşiyle bir senedir aynı evde yaşadıklarını ama ayrı olduklarını belirtti. Civelekoğlu'nun "Eşiniz cinsel ihtiyaçlarını nasıl gideriyor?" sorusuna kadın izleyici, "Hiçbir fikrim yok. Ama o taraklarda da bezi yoktur dini vecibelerini de yerine getirir" yanıtını verdi.Civelekoğlu bunun üzerine "Hiç alakası yok, dinin erkekler söz konusu olduğunda kurallarının kişinin hayatına en az yansıdığı yer cinselliktir" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

"HERKESİ AYNI KEFEYE KOYMAYALIM"

İkili arasındaki bu diyalog üzerine söze giren Nur Viral ise "Herkesi aynı kefeye koymayalım" dedi. Civelekoğlu ise "İş cinselliğe geldiğinde orada çok az babayiğit kalıyor" sözleriyle Nur Viral'e cevap verdi.

SÖZLERİNİ SANSÜRLEDİLER

Bu açıklama üzerine Nur Viral, "Eğer kocan seninle cinsel ilişkiye girmiyorsa mutlaka kendini tatmin ettiği başka alan vardır mı demek istiyorsunuz?" diye sorunca klinik psikolog "3 seçenek vardır" diyerek anlatmaya başladı. Ancak o anlarda sansürlenerek Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sesi kapatıldı. O anlarda Nur Viral'in utancından yüzünü kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Açıkçası koca manuel takılıyordur.

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Osman gökçek melih gökçek gurur duysun kanallarıyla

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Melih Gökçekin beyaz tv kanalı normal yani bunlar

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Haber YorumlarıAlin Nore:

bu kanallar toplumu dahada yozlaştırıyor 80 döneminde abd filmleri dizileri ile yavaş yavaş pompalanan cinsellik daha sonra vites arttırılarak sapkınlığa dönüştü şimdide bu programlarla çeşitlendiriliyor.Topluma sürekli kötüyü gösterirseniz toplumda buna göre şekillenir normal kabul edilmeye başlar. Hükümet sözüm ona muhafazakar ama icratte tam tersi. LGBT derneklerini, imalarını dahi yasaklayan ABD rusya gibi ülkeler varken tayyip erdoğan kuru laflarla top döndürüyor aile yılı ilan edip yersen.

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