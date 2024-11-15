Üye Girişi
Haberler

Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Songül Karlı, sunduğu programda rahatsızlandı ve yayını yarıda bıraktı. Program partneri Uğur Arslan, Karlı'nın hastaneye götürüldüğünü ve doktor kontrolünde olduğunu söyledi.

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu kez sevenlerini korkuttu.

Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim, "Dayanıyorum reklama kadar acile gideceğim. Çok kötüyüm" dedi. Karlı reklam arası verilmesinin ardından programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

ARSLAN: DOKTOR KONTROLÜNDE

Program partneri Uğur Arslan ise Songül Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Reklam dönüşü Arslan "Songül burada değil. Arkadaşlar Songül'ü hastaneye götürdü. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şu an doktor kontrolünde." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle

Trump'ın bakan adayı Elon Musk'tan ilk hamle

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPerwer:

Estetik haritası, çok da önemli değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

en iyi mlflerden birisidir kendisi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara dizisi ilk bölüm fragmanı izle! Annem Ankara 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Atanamayan öğretmen sayısı kaç? 2024 Türkiye'de ne kadar atanamayan öğretmen var? Esenler'de bebeğine tiner içirip öldüren anne kim? Gazeteci Semra Demirelli kimdir, öldürüldü mü? Semra Demirelli kim öldürdü, olayı nedir? Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 15 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı? Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.