Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu kez sevenlerini korkuttu.

Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim, "Dayanıyorum reklama kadar acile gideceğim. Çok kötüyüm" dedi. Karlı reklam arası verilmesinin ardından programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

ARSLAN: DOKTOR KONTROLÜNDE

Program partneri Uğur Arslan ise Songül Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Reklam dönüşü Arslan "Songül burada değil. Arkadaşlar Songül'ü hastaneye götürdü. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şu an doktor kontrolünde." ifadelerini kullandı.